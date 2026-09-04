DGS alerta para poeiras no ar e aconselha população vulnerável a ficar em casa





Em nota divulgada no site, a Direção-Geral da Saúde (DGS) refere também que uma massa de ar proveniente dos desertos do Norte de África, que transporta poeiras em suspensão, está prevista atravessar Portugal Continental.

As poeiras estão a afetar a generalidade do território nacional, principalmente a Região Centro e Sul. O fenómeno natural irá estender-se até sábado.





Perante a situação de "fraca qualidade do ar no Continente" com "aumento das concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar", a DGS explica que os cuidados de saúde com a população mais sensível, nomeadamente crianças e idosos, devem ser redobrados.





As partículas inaláveis (PM10) têm efeitos na saúde humana, pelo que a DGS recomenda à população que evite esforços prolongados e limite a atividade física ao ar livre e evitar a exposição a fatores de risco, como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes.

A DGS recomenda que as crianças, idosos, doentes com problemas respiratórios crónicos, designadamente asma, e doentes do foro cardiovascular, permaneçam no interior dos edifícios, preferencialmente com as janelas fechadas.





No caso de agravamento de sintomas, os doentes devem contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou recorrer a um serviço de saúde.





c/ Lusa

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indica queSalienta, ainda assim, que os doentes crónicos devem manter os tratamentos médicos em curso.