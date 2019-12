DGS alerta. Tabaco aquecido e cigarros eletrónicos não são seguros

Foto: Daniel Becerril - Reuters

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) desaconselha o uso de cigarros eletrónicos, em particular os que têm líquido, que contenham canabidiol e outros derivados do canábis assim como acetato de vitamina E.