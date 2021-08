DGS analisa reconhecimento de vacinas diferentes das do Certificado Digital Europeu

O reconhecimento de vacinas diferentes das que fazem parte do Certificado Digital Europeu permitiria que pessoas com vacinação completa de vários países não fossem obrigadas a fazer quarentena, aquando da chegada a Portugal.



A Região Autónoma da Madeira permite, desde há um mês, a entrada de pessoas com qualquer vacina contra a Covid-19 e não apenas das quatro reconhecidas pela Agência Europeia do Medicamento.



O Infarmed já prestou informações à Direção-Geral da Saúde sobre vacinas administradas fora da União Europeia mas não revela qual a posição face a eventuais alterações.