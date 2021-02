DGS confirma alteração nos critérios de testagem à Covid-19

Esta mudança deverá fazer aumentar o número de testes realizados em Portugal.Ouvido esta manhã pela Antena 1,O antigo bastonário da Ordem dos Médicos deixa um alerta. Não basta testar mais pessoas. É também necessário melhor os meios na área da Saúde Pública, para que todos os rastreios sejam realizados em tempo útil.

"Concluímos também que quanto maior a intensidade do confinamento mais rápidos são os resultados; que os elevados níveis da pandemia requerem o prolongamento do atual nível de confinamento e que é necessário continuar a investir na testagem massiva e na capacidade de rastreamento", refere o chefe do executivo no Twitter, depois da reunião com especialistas no Infarmed.