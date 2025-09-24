DGS confirma seis casos de legionella identificados pelo Hospital de São João
A Direção-Geral da Saúde confirmou, esta quarta-feira, que foram notificados seis casos de doença dos legionários no Hospital de São João, no Porto. Todos os casos são residentes da Área Metropolitana do Porto e encontram-se em internamento hospitalar, um deles em unidade de cuidados intensivos.
“A Direção-Geral da Saúde (DGS) informa que foram notificados seis casos de doença dos legionários, através da plataforma informática de suporte ao SINAVE – Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, pela Unidade Local de Saúde São João (ULS São João – Hospital São João)”, lê-se numa nota enviada às redações.
Todos os casos são residentes na Área Metropolitana do Porto, com idades compreendidas entre os 40 e os 75 anos.
De acordo com a DGS, as seis pessoas encontram-se em internamento hospitalar e a maioria apresenta uma situação clínica estável. Apenas um paciente está internado em unidade de cuidados intensivos.
“De acordo com a informação da Autoridade de Saúde Regional e Local, os casos encontram-se em investigação, sem evidência, à data, de relação laboral entre si ou fontes comuns de exposição”, lê-se na nota.
“A DGS e a rede de Autoridades de Saúde, em colaboração com os demais parceiros, estão a acompanhar a situação e a desenvolver as diligências necessárias para a investigação epidemiológica e intervenção em saúde pública, de acordo com as normas e orientações da DGS”, acrescenta.
