DGS deixa de impor limites às visitas aos lares de idosos

As visitas aos lares chegaram a estar suspensas, entre 13 março e 18 de maio. Desde então existia essa restrição semanal, que agora deixa ser aplicada.



O vice-presidente da União das Misericórdias Portuguesas afirma que é preciso estudar a melhor forma de adaptar os lares a esta alteração.



Manuel Caldas de Almeida admite também que é fundamental equilibrar a segurança sanitária com o bem-estar dos idosos.



A página da DGS na internet alerta, no entanto, para o facto de a decisão final estar nas mãos das autoridades de saúde locais, que podem restringir ou mesmo suspender as visitas a estas instituições, dependendo da evolução da pandemia em determinada região do país.