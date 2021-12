DGS deverá anunciar nas próximas horas decisão sobre redução do isolamento

A diretora-geral da Saúde avançou que a decisão deverá mesmo ser anunciada na manhã de quinta-feira.



Graça Freitas explicou que em análise está a redução do isolamento para contactos, ou seja, pessoas que não estão doentes mas que tiveram contacto com um infetado com covid-19, e para doentes com covid assintomáticos.



A DGS irá, então, anunciar se seguirá o caminho da Madeira, que já reduziu para cinco dias o período de isolamento dos infetados sem sintomas.