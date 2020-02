DGS diz que hospitais portugueses estão preparados para escalada de coronavírus

Desde que a fase de alerta começou, em janeiro, há três hospitais em Portugal que estão "permanentemente preparados" para receber casos suspeitos de infeção do novo coronavírus, explicou Graça Freitas.



O Hospital de São João, no Porto, e o Dona Estefânia e o Curry Cabral, em Lisboa, estão na "primeira linha" quando se trata de uma emergência numa epidemia, e têm sido suficientes considerando o números de casos que têm aparecido.



Mas, caso haja uma escalada desta epidemia, a Direção-Geral de Saúde tem mais cinco hospitais portugueses preparados para receber casos suspeitos e doentes infetados.



Quanto ao controlo das fronteiras, Graça Freitas considera que "não tem muitos efeitos na deteção de casos", uma vez que as pessoas podem estar assintomáticas e ou ainda no início do tempo de incubação da infeção. No entanto, a diretora-geral de Saúde afirma que os casos confirmados em Itália e em vários países europeus tem assustado os portugueses.