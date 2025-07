DGS emite recomendações em caso de exposição aos fumos dos incêndios

Uso de máscara e evitar utilizar fontes de combustão

Nesta situação a DGS diz para se retirar a pessoa da zona afetada, evitar que respire fumo e que esteja exposta ao calor. De seguida, pesquisar por sinais de alarme como a presença de queimaduras faciais, sinais de dificuldade respiratória e alteração do estado de consciência.

Aconselha ainda, em caso de necessidade ou para mais informações, ligar para o SNS24 (808 24 24 24) e em situação de emergência para o 112.

A DGS identifica ainda medidas para a prevenção. Recomenda evitar exposição ao fumo, manter-se dentro de casa, com janelas e portas fechadas, em ambiente fresco, com ar condicionado, se possível, no modo de recirculação de ar.



Deve também evitar a utilização de fontes de combustão dentro de casa como aparelhos a gás ou lenha, tabaco, velas, incenso, entre outros, bem como evitar atividades no exterior.



Recomenda a utilização de máscara/respirador (N95) sempre que a exposição for inevitável, bem como manter a medicação habitual "se tiver doenças associadas, como asma e doença pulmonar obstrutiva crónica e seguir as indicações do médico perante o eventual agravamento das queixas".

"Mantenha-se informado, hidratado e fresco", resume da DGS.









A DGS reforça ainda que ingerir leite em caso de inalação de fumo é um mito e não tem qualquer eficácia comprovada.





Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), quase todos os concelhos das regiões Norte, Centro e Algarve estão esta semana em perigo máximo ou muito elevado de incêndio rural, e o tempo quente e seco deverá manter-se nos próximos dias.



Os distritos de Lisboa, Leiria, Aveiro e grande parte do território continental estão sob aviso amarelo devido à persistência de temperaturas elevadas. Na Madeira, também foi emitido aviso amarelo para a costa sul e zonas montanhosas. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA),, e o tempo quente e seco deverá manter-se nos próximos dias.Os distritos de Lisboa, Leiria, Aveiro e grande parte do território continental estão sobNa Madeira, também foi emitido aviso amarelo para a costa sul e zonas montanhosas.