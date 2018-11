DGS gostava de ter sido ouvida antes das mudanças no PNV

RTP29 Nov, 2018, 18:57 / atualizado em 29 Nov, 2018, 19:01 | País

“A Comissão de Saúde do Parlamento ouviu, e bem, a indústria farmacêutica e outras entidades a este respeito. E eu gostaria também que tivesse ouvido a Direção-geral da Saúde e a comissão técnica de vacinação. Gostaria também que a Comissão de Saúde tivesse tido em atenção os vários pareceres que a Direção-geral de Saúde mandou ao longo dos anos para o Parlamento sobre o assunto”, afirmou Graça Freitas em conferência de imprensa esta quinta-feira. A reação de Graça Freitas surge depois de, na passada terça-feira, o Parlamento ter aprovado a integração das vacinas da meningite B, do rotavírus e do HPV para rapazes no Plano Nacional de Vacinação.



“E há 53 anos que nós construímos um dos melhores programas de vacinação do mundo. Tem uma credibilidade nacional e internacional. Mas não é a credibilidade que nos move. Movem-nos os resultados em si”.



Em relação às três vacinas incluídas no PNV, Graça Freitas revelou que estão a ser analisadas pela comissão técnica d avaliação. Também a ministra da Saúde manifestou surpresa pela aprovação de três novas vacinas, considerando que essa inclusão não havia sido preconizada pela DGS.



"Pode acontecer que se abra um precedente num assunto que é do foro da prescrição médica e da prescrição da saúde", disse, acrescentando que tem "a certeza absoluta" que os parlamentares que tomaram esta decisão são "pessoas extremamente sensíveis a estas questões" e que estarão atentos para, no futuro, "tentarem não incorrer em algum tipo de situação que possa por em risco os critérios técnico-científicos, a evidência científica e as boas práticas médicas".Graça Freitas garantiu que a DGS vai aguardar pela decisão final do parlamento e ter em conta o que vai ficar recomendado para atuar em conformidade."A DGS é uma pessoa de bem e cumpre a lei e vai aguardar serenamente para ver a decisão do parlamento", considerou.A diretora-geral de Saúde recordou que “as vacinas são medicamentos. E são medicamentos que se administram em circunstâncias especiais”.“Ou seja, são dadas a pessoas saudáveis, não são pessoas doentes, com o intuito preventivo de prevenir doenças” realçou.Graça Freitas esclareceu que as vacinas “podem ser administradas em dois planos completamente diferentes. No âmbito de uma consulta em que o médico perante uma pessoa (criança ou adulto) prescreve uma determinada vacina e toma decisões em relação a essa pessoa. Ou vacinas que são introduzidas no Programa Nacional de Vacinação que tem um esquema, e esse esquema destina-se a grupos de pessoas”.“Nesse sentido, o Plano Nacional de Vacinação tem uma receita universal. Constitui um protocolo de tratamento preventivo. E esse é preciso ter imensos critérios. Boa evidência científica, boas práticas e rigor na prescrição de um medicamento, que neste caso é uma vacina a um único indivíduo, também é preciso respeitar boas práticas, evidência científica e rigor na prescrição universal de vacinas para grupos da população”, esclareceu.Graça Freiras recorda que a DGS tem “desde sempre comissões técnicas de vacinação (…) são comissões independentes, altamente especializadas e diferenciadas, compotas por dezenas especialistas em áreas da medicina, da enfermagem e da farmácia entre outros”.“O primeiro crivo para decidir se uma vacina entra, ou não, no Programa Nacional de Vacinação passa pelo parecer desta comissão. Esta comissão é altamente competente e é independente”.A diretora-geral da Saúde explicou ainda que essa comissão entrega os pareceres à DGS, que por sua vez o entrega ao Ministério da Saúde para aprovação “este é há 53 anos o mecanismo de introdução de vacinas no Programa Nacional de Vacinação”.Segundo Graça Freitas, o Programa Nacional de Vacinação “permitiu eliminar doenças no nosso país. Permitiu e contribuiu para erradicar uma doença a nível mundial e que controla as outras doenças a nível da população. E este programa contribuiu também para que Portugal tenha um dos melhores valores de taxa de mortalidade infantil do mundo. Recordo que em 2017 tivemos o valor mais baixo de sempre, 2.6 de mortalidade infantil”.“A DGS desde 1965 que coordena o Programa Nacional de Vacinação e tem na sua orgânica, como mandato, orientar, coordenar e acompanhar as atividades de prevenção das doenças transmissíveis incluindo, obviamente, o Plano Nacional de Vacinação”.Para Graça Freitas, depois do “fornecimento de água potável às populações nenhuma medida preventiva de saúde pública é tão eficaz”.Relativamente à rotavírus, a diretora-geral explicou que, de um ponto de vista estritamente técnico, a doença "não tem peso suficiente em Portugal" para ser candidata a um programa de vacinação universal.Sobre a vacina da meningite B, Graça Freitas afirmou que há estudos em curso: "Nós temos de saber, de acordo com a bactéria que circula no nosso país, se a vacina é efetiva ou não", explicou.Já para o HPV, a comissão técnica de vacinação tem, neste momento, os dados que vão permitir, a curto prazo, emitir uma recomendação, avançou a responsável.