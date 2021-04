DGS. O manual para um lanche saudável

Foto: Adam Bouse - Unsplash

Em dia de regresso às aulas presenciais, a Direção-Geral da Saúde lembra a importância de uma alimentação saudável, para os alunos. Em particular, no momento do lanche. Para reduzir problemas de obesidade e de excesso de peso entre as crianças e jovens, a DGS lançou um manual que identifica os alimentos mais importantes e aqueles que devem ser evitados.