País
DGS recomenda a promoção e proteção do aleitamento materno até aos 3 anos
Pela primeira vez, a Direção Geral da Saúde apresenta directrizes sobre a alimentação nas creches, para crianças até aos 3 anos. O manual aponta caminhos, ao nível da oferta alimentar, num período considerado muito importante da vida.
Entre as recomendações está a promoção e a proteção do aleitamento materno, nas creches a crianças até aos 3 anos, mas também privilegiar alimentos ricos em nutrientes, sazonais e de origem local.
Ana Fernandes Silva - RTP Antena 1
Em Portugal, a obesidade infantil continua a ser um dos mais relevantes problemas de saúde pública. Cerca de um terço das crianças entre os 6 e os 8 anos apresenta excesso de peso.