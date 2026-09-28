DGS recomenda a promoção e proteção do aleitamento materno até aos 3 anos

DGS recomenda a promoção e proteção do aleitamento materno até aos 3 anos

Pela primeira vez, a Direção Geral da Saúde apresenta directrizes sobre a alimentação nas creches, para crianças até aos 3 anos. O manual aponta caminhos, ao nível da oferta alimentar, num período considerado muito importante da vida.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Lucy Wolski - Unsplash

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Entre as recomendações está a promoção e a proteção do aleitamento materno, nas creches a crianças até aos 3 anos, mas também privilegiar alimentos ricos em nutrientes, sazonais e de origem local. 
 
Ana Fernandes Silva - RTP Antena 1

Em Portugal, a obesidade infantil continua a ser um dos mais relevantes problemas de saúde pública. Cerca de um terço das crianças entre os 6 e os 8 anos apresenta excesso de peso.


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