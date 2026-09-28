DGS recomenda a promoção e proteção do aleitamento materno até aos 3 anos

Entre as recomendações está a promoção e a proteção do aleitamento materno, nas creches a crianças até aos 3 anos, mas também privilegiar alimentos ricos em nutrientes, sazonais e de origem local.

Ana Fernandes Silva - RTP Antena 1







Em Portugal, a obesidade infantil continua a ser um dos mais relevantes problemas de saúde pública. Cerca de um terço das crianças entre os 6 e os 8 anos apresenta excesso de peso.