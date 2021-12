DGS revela posição técnica: "Avaliação de risco-benefício é favorável à vacinação" de crianças

“A Direção-Geral da Saúde recebeu, a 5 de dezembro, da Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19 (CTVC), a posição técnica sobre a vacinação” em crianças dos cinco aos 11 anos, começa por esclarecer a entidade em comunicado.“A posição técnica de 5 de dezembro é agora divulgada, com vista”, adianta a Direção-Geral da Saúde.A DGS explica ainda que a posição técnica da Comissão dava conta de que “estava em avaliação o melhor intervalo entre doses para estas faixas etárias e que essa decisão técnica seria tomada na reunião regular da CTVC de dia 9 de dezembro”.“Uma vez na posse dessa decisão técnica, a DGS atualizará as Normas sobre vacinação contra a covid-19, de acordo com o procedimento habitual”, avança o comunicado.A nota chega depois de a entidadeque sustentam a vacinação covid das crianças dos cinco aos 11 anos. Vários partidos e médicos exigiram a divulgação imediata dos documentos técnicos para tranquilizar os pais e dar mais confiança nas vacinas.

Graça Freitas tinha já dito que os pareceres não são secretos, mas recusou a acusação de falta de transparência no processo, prometendo para breve uma nota técnica explicativa da decisão.







A Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19 (CTVC) é composta por Ana Maria Correia, António Sarmento, Diana Costa, João Rocha, Luís Graça, Luísa Rocha, Manuel do Carmo Gomes, Maria de Fátima Ventura, Maria de Lurdes Silva, Marta Valente Pinto, Raquel Guiomar, Teresa Fernandes e Válter R. Fonseca.