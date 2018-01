Partilhar o artigo DGS satisfeita com posição de Portugal no `ranking` dos serviços de saúde europeus Imprimir o artigo DGS satisfeita com posição de Portugal no `ranking` dos serviços de saúde europeus Enviar por email o artigo DGS satisfeita com posição de Portugal no `ranking` dos serviços de saúde europeus Aumentar a fonte do artigo DGS satisfeita com posição de Portugal no `ranking` dos serviços de saúde europeus Diminuir a fonte do artigo DGS satisfeita com posição de Portugal no `ranking` dos serviços de saúde europeus Ouvir o artigo DGS satisfeita com posição de Portugal no `ranking` dos serviços de saúde europeus

Tópicos:

Roménia, Unido,