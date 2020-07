DGS suspendeu relatórios diários para casos de Covid-19 nos concelhos

Na origem desta decisão poderão estar problemas no sistema de informação. A RTP constatou que os surtos do novo coronavírus no Norte do país não estão a entrar nos relatórios da Direção Geral de Saúde, como acontece com casos confirmados em Paços de Ferreira, onde foi encerrado um Centro Escolar depois de seis testes positivos.