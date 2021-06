DGS. Vacinados e não vacinados com mesmas regras de isolamento e testagem

A Direção Geral da Saúde esclareceu à RTP que as pessoas vacinadas são abordadas, no que diz respeito ao isolamento e testagem, da mesma forma que as pessoas não vacinadas. A DGS esclarece ainda que a matéria se encontra em discussão e poderá ser atualizada com base na evolução da evidência científica e da pandemia.