Uma cerimónia com 550 militares na parada foi vista por centenas de pessoas junto ao navio-hospital Gil Eanes. O dia da Marinha lembra o feito de Vasco de Gama com a chegada à Índia em 1498.

Gouveia e Melo, o ex-Chefe do Estado-Maior da Armada foi convidado para as cerimónias.



As comemorações decorrem desde o dia 9 e tem havido uma média de 3 mil a 5 mil visitantes por dia.