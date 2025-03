Dia da Mulher assinalado com ações em todo o país

O país vai assinar o Dia da Mulher com ações um pouco por todo o país. Foram marcadas por várias associações. A Rede 8 de Março organiza marchas para lembrar a manifestação histórica do Movimento de Libertação das Mulheres há 50 anos, em Lisboa.

Em comunicado, informa que este ano "recordam o momento em que Abril se tornou de todas" e, por isso, voltam a ocupar as ruas, porque a luta ainda continua.



Sob o mote "Pão e Cravos", estão marcadas marchas e ações em 13 cidades.



A data lembra a escritora Maria Teresa Horta, que morreu no início de fevereiro, e as mulheres mortas em contexto de violência de género ou violência doméstica.



O caos verificado em muitas das urgências obstétricas também vai levar a uma chamada de atenção.