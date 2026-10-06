Dia de greve dos técnicos de reinserção dos serviços profissionais

Dia de greve dos técnicos de reinserção dos serviços profissionais

Para além do dia de greve, foi marcada uma manifestação junto à cadeia do Porto. As duas ações de protesto foram convocadas pelo Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (SinDGRSP). Estes profissionais desempenham funções na reabilitação, reeducação e reinserção social dos reclusos.

Cristina Santos - RTP / Adicionar como fonte informativa
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Em causa está uma portaria sobre carreiras que o sindicato entende que ficou “aquém das expectativas e não corresponde integralmente ao acordo que foi assinado". 

Isto porque o "valor do suplemento de risco" é insuficiente, entende o SinDGRSP, face às responsabilidades, exigências e riscos inerentes ao exercício das funções exercidas pelos trabalhadores da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

Assim sendo, o sindicato afirmou, em declarações à Lusa, que inicia uma nova jornada reivindicativa "com o objetivo de tornar clara a insatisfação dos trabalhadores e, simultaneamente, abrir portas a novas negociações com o Governo". O objetivo é "corrigir as injustiças que permanecem e alcançar soluções que garantam uma efetiva valorização profissional e remuneratória".
Entre as principais reivindicações está a revisão das carreiras dos assistentes técnicos e a criação de uma carreira especial para estes profissionais, acompanhada da necessária valorização profissional, funcional e remuneratória.

O Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais exige igualmente a harmonização dos suplementos na DGRSP e um suplemento de risco de 450 euros, em condições idênticas às atribuídas a outros trabalhadores da DGRSP, bem como um suplemento de renda de casa.
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