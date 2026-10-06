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Dia de greve dos técnicos de reinserção dos serviços profissionais
Para além do dia de greve, foi marcada uma manifestação junto à cadeia do Porto. As duas ações de protesto foram convocadas pelo Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (SinDGRSP). Estes profissionais desempenham funções na reabilitação, reeducação e reinserção social dos reclusos.
Em causa está uma portaria sobre carreiras que o sindicato entende que ficou “aquém das expectativas e não corresponde integralmente ao acordo que foi assinado".
Isto porque o "valor do suplemento de risco" é insuficiente, entende o SinDGRSP, face às responsabilidades, exigências e riscos inerentes ao exercício das funções exercidas pelos trabalhadores da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).
Assim sendo, o sindicato afirmou, em declarações à Lusa, que inicia uma nova jornada reivindicativa "com o objetivo de tornar clara a insatisfação dos trabalhadores e, simultaneamente, abrir portas a novas negociações com o Governo". O objetivo é "corrigir as injustiças que permanecem e alcançar soluções que garantam uma efetiva valorização profissional e remuneratória".
Entre as principais reivindicações está a revisão das carreiras dos assistentes técnicos e a criação de uma carreira especial para estes profissionais, acompanhada da necessária valorização profissional, funcional e remuneratória.
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