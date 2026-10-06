Dia de greve dos técnicos de reinserção dos serviços profissionais

Em causa está uma portaria sobre carreiras que o sindicato entende que ficou “aquém das expectativas e não corresponde integralmente ao acordo que foi assinado".





Isto porque o "valor do suplemento de risco" é insuficiente, entende o SinDGRSP, face às responsabilidades, exigências e riscos inerentes ao exercício das funções exercidas pelos trabalhadores da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

O objetivo é "corrigir as injustiças que permanecem e alcançar soluções que garantam uma efetiva valorização profissional e remuneratória".

Entre as principais reivindicações está a revisão das carreiras dos assistentes técnicos e a criação de uma carreira especial para estes profissionais, acompanhada da necessária valorização profissional, funcional e remuneratória.





Assim sendo, o sindicato afirmou, em declarações à Lusa, que inicia uma nova jornada reivindicativa "com o objetivo dee, simultaneamente, abrir portas a ncom o Governo".O Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais exige igualmente ana DGRSP e um, em condições idênticas às atribuídas a outros trabalhadores da DGRSP, bem como um suplemento de renda de casa.