Dia de Portugal celebrado entre a Madeira e a Bélgica

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou na página da presidência que as cerimónias do 10 de Junho começam no Funchal e depois prosseguem junto da Comunidade portuguesa na Bélgica



Está também nomeada a comissão encarregue de organizar estas cerimónias do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.



A comissão vai ser liderada por Carmo Caldeira, diretora do serviço de Cirurgia do Hospital Nélio Mendonça no Funchal.



Marcelo Rebelo de Sousa diz que esta escolha é uma homenagem aos profissionais de saúde neste tempo de pandemia