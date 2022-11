Dia de Todos os Santos. Flores estão mais caras

Aarn Giri - Unsplash

Com a inflação em alta, também saem mais caras as flores que muitos portugueses levam aos cemitérios, por tradição, neste Dia de Todos os Santos. O repórter Joaquim Reis visitou ontem, o tradicional Mercado das Flores, em Anadia, no distrito de Coimbra.