A cada hora, três pessoas sofrem um AVC em Portugal. Uma não sobrevive e metade fica com sequelas graves. São mais de 2.500 mortes preveniveis e mais de 20 mil episódios por ano.

A prevenção, reconhecimento dos sintomas e rapidez de ativação do INEM são fundamentais. Mas apenas 30 por cento dos casos têm acesso a programas de recuperação especializados. É um dos alertas neste Dia do Doente com AVC.