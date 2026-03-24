Dia do Estudante. Alunos manifestam-se por investimento em ação social

Foto: Estela Silva - Lusa





Mais de quatro dezenas de estruturas do Movimento Associativo Estudantil, incluindo associações de estudantes, associações académicas, núcleos, grupos académicos, tunas e comissões de residentes, associam-se a esta jornada de protesto, que tem início na Praça do Rossio. Foi marcada para esta terça-feira uma manifestação em Lisboa a assinalar o Dia Nacional do Estudante.Mais de quatro dezenas de estruturas do Movimento Associativo Estudantil, incluindo associações de estudantes, associações académicas, núcleos, grupos académicos, tunas e comissões de residentes, associam-se a esta jornada de protesto, que tem início na Praça do Rossio. A proposta de reforma do Sistema de Ação Social apresentada em 2025 pelo ministro da Educação elenca novas regras para o acesso a residências estudantis e apoios a estudantes alojados nestes espaços.



A proposta do Governo assenta num estudo segundo o qual o atual sistema é "pouco progressivo e não cobre de forma adequada as despesas dos estudantes".



No último ano letivo, foram atribuídas 84.215 bolsas de ação social - mais de 70 por cento dos bolseiros receberam o valor mínimo.



Os estudantes reivindicam um modelo que torne as bolsas acessíveis a mais estudantes e dotadas de valores que permitam "pagar os custos efetivos de estudar".

A proposta do Governo assenta num estudo segundo o qual o atual sistema é "pouco progressivo e não cobre de forma adequada as despesas dos estudantes".No último ano letivo, foram atribuídas 84.215 bolsas de ação social - mais de 70 por cento dos bolseiros receberam o valor mínimo.Os estudantes reivindicam um modelo que torne as bolsas acessíveis a mais estudantes e dotadas de valores que permitam "pagar os custos efetivos de estudar".