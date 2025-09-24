"Dia muito esperado". Linha da Beira Alta reabre no domingo em toda a sua extensão

“O serviço de transporte ferroviário de passageiros no troço entre as estações da Pampilhosa e de Mangualde, na Linha da Beira Alta, será retomado no próximo dia 28 de setembro, repondo o serviço desta linha em toda a sua extensão”, anunciou o ministério em comunicado.



Além disso, entrará em funcionamento a nova Concordância da Mealhada, uma ligação com cerca de 3,2 quilómetros entre a Linha do Norte e a Linha da Beira Alta.



Esta ligação entre o norte e o interior do país irá beneficiar, além dos passageiros, “o serviço de mercadorias na ligação aos portos de Aveiro e Leixões e as redes ferroviárias de Espanha e da Europa”.



A circulação ferroviária na sua totalidade está suspensa desde abril de 2022, tendo sido reabertos, entretanto, os troços Mangualde-Celorico da Beira, Celorico da Beira-Guarda e Guarda-Vilar Formoso.



“Este era um dia muito esperado pelos portugueses. A aposta deste Governo é clara: investir na ferrovia é investir no futuro de Portugal. Pela sua natureza estruturante do território, pela importância para o crescimento económico, para a coesão territorial e social, e pelo papel decisivo na descarbonização da mobilidade — o investimento ferroviário não pode parar”, sublinhou, na nota, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.



Para além da modernização desta linha ao longo dos seus 190 quilómetros, foram ainda construídas alternativas de atravessamento desniveladas, permitindo suprimir todas as Passagens de Nível, bem como a instalação de modernos sistemas de Sinalização Eletrónica e Telecomunicações e acessos para passageiros com mobilidade condicionada.



“Devolve-se assim um eixo estruturante na ligação entre o interior do território nacional, os principais centros urbanos e a rede ferroviária internacional, com ligação à fronteira com Espanha”, lê-se no documento.