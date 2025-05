Dia Mundial da Língua Portuguesa. Rui Cardoso Martins alerta para os desafios que a língua enfrenta

Marta Pacheco - Antena 1

Neste Dia Mundial da Língua Portuguesa refletimos sobre a palavra e a língua que é falada por 260 milhões de pessoas em todo o mundo. Convidado do último episódio do podcast da Antena 1 Fisioterapia do Ser, o escritor Rui Cardoso Martins destacou a importância da língua portuguesa e lamentou o desinteresse dos jovens pela leitura e pela literatura.