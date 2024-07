Dia Mundial da População. Estudo indica aumento de habitantes à boleia de imigrantes

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Por outro lado, o número de casais sem filhos aumentou, num ano, para 50 mil.



Em 2023, houve uma diminuição de quase sete por cento nos casais com filhos. E as famílias monoparentais aumentaram em 22 por cento - em quase 90 por cento dos casos em que a família é composta por um só adulto a viver com crianças, este é uma mulher. . E as famílias monoparentais aumentaram em 22 por cento - em quase 90 por cento dos casos em que a família é composta por um só adulto a viver com crianças, este é uma mulher. Quanto ao número de agregados familiares só com um filho, Portugal surge no topo de uma lista global.



O estudo da Pordata revela também que nunca houve tantos centenários em Portugal. Há mais de três mil pessoas com mais de 100 anos no país.



A população idosa em Portugal está a crescer mais de dois por cento por ano desde 2019. O número de pessoas com mais de 65 anos é agora superior aos 2,5 milhões.



Portugal é mesmo o segundo país da União Europeia com maior índice de envelhecimento, atrás de Itália. À escala mundial, o país fica em quarto lugar no que toca à maior proporção de população idosa.





