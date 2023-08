Dia Mundial do Cancro do Pulmão. Diagnóstico precoce aumenta a sobrevida dos doentes

O cancro do pulmão é "o que mais mata e cujo diagnóstico precoce pode salvar vidas" afirmou António Araújo, fundador da Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Pulmão (Pulmonale). Os números revelam que é uma doença “muito frequente” e que ao longo dos últimos anos “a mortalidade por esta doença tem vindo a aumentar", sublinhou António Araújo, também diretor do serviço de Oncologia Médica do Hospital de Santo António, no Porto, em entrevista à agência Lusa.



No âmbito da celebração do Dia Mundial do Cancro do Pulmão, cujo objetivo é sensibilizar a população para a doença e ajudar os doentes oncológicos vítimas de cancro do pulmão, António Araújo frisou que





De acordo com António Morais, pneumologista e presidente Sociedade Portuguesa de Pneumologia, em declarações à Antena1 é urgente apostar mais nos rastreios.











Para travar a sua progressão, é importante procurar: entre os quais,(como a radiação, a exposição ao amianto, arsénio, mercúrio ou urânio ou a poluição atmosférica)(histórico de cancro, idade, história familiar e doenças pulmonares).No entanto é fundamental estar atento aos: tosse seca persistente e/ou com sangue, expetoração prolongada acompanhada de tosse, dificuldade respiratória, cansaço progressivo, falta de apetite e perda de peso acentuado.É possível consultar mais informações sobre o Cancro do Pulmão nesta página da Liga Portuguesa contra o Cancro.