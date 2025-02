Dia Mundial do Doente. Alunas de Medicina tocam para doentes internados

Foto: Rita Fernandes - Antena 1

"Que outra forma de expressão existe, sem usar palavras, melhor do que a música?", dizem Mariana, Beatriz e Sofia. Estão nos últimos anos do curso de Medicina da Nova Medical School e aceitaram o desafio da Unidade Local de Saúde de São José para tornar diferente o dia no hospital, no Dia Mundial do Doente.