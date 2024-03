Dia Mundial do Rim. Doenças renais afetam 20% da população portuguesa

Estima-se que afetem cerca de 20% da população portuguesa, mas duas em cada dez pessoas podem ter a afetadas sem saberem.



O país tem mais de 13 mil doentes em diálise, cada um com um custo anual de 80 mil euros.



Neste dia Mundial do Rim, os especialistas renovam o alerta para a desvalorização e desconhecimento da doença altamente incapacitante que, no entanto, não consta do Plano Nacional de Saúde.



Falam em fármacos novos que poderiam evitar a entrada dos doentes em diálise, e chamam a atenção para as longas listas de espera para transplante.