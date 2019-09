Dia Nacional da Natalidade. Mais de metade dos bebés nasce fora do casamento

RTP09 Set, 2019, 09:06 / atualizado em 09 Set, 2019, 09:07 | País

O objetivo deste dia é comemorar e reconhecer o papel fundamental das mães e dos casais em equilibrar demograficamente o país. Foi há quase 40 anos que se registou o valor mais elevado de sempre da taxa de natalidade em Portugal. Estima-se que por cada mil habitantes nasciam aproximadamente 15 recém-nascidos (1,55%), de acordo com dados da Pordata.



Desde então, com o passar dos anos, a diminuição da taxa foi sendo uma constante, tendo atingido os valores mais baixos em 2013 e 2014 (0,79%).



Porém, após esses dois anos desalentadores, o panorama começou a inverter-se. No ano passado, a taxa subiu para 0,85% e a expetativa é que este ano se verifique também uma nova subida.



No primeiro trimestre de 2019 registou-se o maior número de nascimentos dos últimos sete anos e um aumento de 984 bebés face ao mesmo período de 2018.



Segundo o Gabinete de Estatísticas da União Europeia, o Eurostat, a taxa de natalidade de Portugal do ano passado foi a quarta mais baixa da Europa (0,85%), sendo que os únicos três países à frente na tabela foram Itália (0,73%), Espanha (0,79%) e Grécia (0,81%).

Bebés fora do casamento

Antigamente, a maioria dos casais casava-se primeiro e tinha os filhos depois. Hoje em dia, o casamento já não é condição.



Nos anos 90, em Portugal realizaram-se aproximadamente 72 mil casamentos. No ano passado, não se registaram nem metade.



Factos como este têm contribuído para o aumento crescente da percentagem de bebés que nascem fora do casamento. Em 2000, apenas 22,2% dos bebés nasceram fora do casamento. No ano passado, a taxa foi de 55,9%, mais de metade do número total de nascimentos desse ano. Deste valor, aproximadamente 19% são bebés nascidos fora do casamento em que não há coabitação dos pais.

A gravidez e a idade

Em Portugal a idade média da mãe ao nascimento do primeiro filho tem vindo a aumentar. Entre 1960 e 2010, as mulheres eram mães pela primeira vez entre os 20 e 29 anos.



Contudo em 2014 a realidade alterou-se e os “trinta” passaram a ser a idade de eleição para o início da maternidade. Em 2017, quase metade das mulheres portuguesas (49,5%) foi mãe pela primeira vez entre os 30 e 39 anos.





Apesar do envelhecimento poder ser um fator de risco para a gravidez, em 2016 um casal indiano, Daljinder Kaur e o marido, de 72 e 79 anos, respetivamente, foram pais pela primeira vez.







O nascimento ocorreu há três anos, porém só agora em 2019 é que o recorde mundial de “pais mais velhos do mundo” foi oficializado pelo Guinness.