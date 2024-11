É o valor mais alto de sempre de diabéticos diagnosticados em Portugal. São mais 75 mil pessoas em 2023, num total de 900 mil casos registados nos cuidados de saúde primários. Representam quase nove por cento dos utentes de todo o SNS e 12 por cento do orçamento da Saúde.

A Direção-Geral da Saúde alerta para a tendência de aumento verificada e para o elevado número de pessoas que ainda desconhecem o diagnóstico.



As previsões apontam para mais de um milhão de pessoas com esta doença no país.