Dias de incerteza na Ginjinha Sem Rival

A Associação Fórum Cidadania Lx promove sábado às 20h uma concentração de apoio frente à Ginginha Sem Rival.

Instalada na baixa da cidade desde 1890 este estabelecimento que pertence ao Programa da Câmara de Lisboa "Lojas com História" está em risco de fechar depois de ter terminado há dias o contrato de arrendamento.

O gerente do estabelecimento, Nuno Gonçalves está preocupado com o que está a acontecer.Por seu lado, Sónia Vicente, diretora geral dos Apartamentos O Artista, revela à Antena 1 que para o proprietário do edificio tudo vai depender dos próximos dias e do que forem as conversações entre ambas as partes.