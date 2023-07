"Dias nas Dioceses" em Coimbra vão condicionar trânsito e estacionamento

Os vários eventos previstos em Coimbra no âmbito dos "Dias nas Dioceses" vão decorrer até segunda-feira, tendo como objetivo a integração de jovens nas comunidades paroquiais, antes do arranque da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que terá lugar em Lisboa de 01 a 06 de agosto.

A realização das diversas iniciativas vai obrigar a condicionamentos de trânsito e de estacionamento, bem como a reforço e alterações de percursos dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), que vão vigorar na quinta, sexta-feira e sábado, dia em que se realiza o festival católico "For God Shake Festival".

Durante os próximos dias, é esperada a chegada de cerca de 200 autocarros com peregrinos, referiu a autarquia.

Segundo a nota de imprensa do município, haverá paragens na zona da Solum para a tomada e largada de passageiros, e na quinta e sexta-feira, o estacionamento da avenida de Conímbriga estará reservado para autocarros afetos à JMJ.

A circulação rodoviária na Ponte de Santa Clara será apenas permitida a transportes públicos e veículos autorizados, entre as 08:00 de sábado e as 02:00 de domingo, assim como na avenida de Conímbriga.

Os diferentes eventos também irão obrigar à proibição de circulação no Largo da Sé Nova, na sexta-feira, e num troço da rua Augusto Correia, no domingo.

De acordo com a Câmara de Coimbra, as linhas existentes dos SMTUC serão reforçadas, nomeadamente a ligação a diversas localidades, como Lordemão ou Almalaguês.

No dia do "For God Shake Festival", serão asseguradas também ligações à 00:30 a diversas localidades do concelho de Coimbra.