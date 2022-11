Dificuldades em marcar consulta nos centros de saúde

Com as urgências hospitalares a registarem picos de afluência, são também muitas as dificuldades para marcar consultas em centros de saúde. Os cuidados de saúde primários também se deparam com uma maior procura, por parte dos utentes, e muitas vezes não têm capacidade para dar resposta às solicitações.