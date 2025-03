"Dignitas". Operação da GNR investiga "exploração laboral de cidadãos estrangeiros"

Em causa está "um inquérito criminal, tutelado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Évora, que investiga os crimes de angariação de mão de obra ilegal, fraude fiscal, falsificação de documentos e falsidade informática", lê-se em comunicado da GNR enviado às redações. "A Guarda Nacional Republicana, através da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras, encontra-se a desenvolver uma operação policial no distrito de Setúbal, nomeadamente na zona de Sesimbra e de Almada".





"As diligências policiais em curso, com origem na identificação de cidadãos estrangeiros em situação irregular no país, a viver em situações degradantes e explorados como mão de obra ilegal, visam a execução de 41 mandados de busca, dos quais seis domiciliárias e 35 não domiciliárias, para recolha de elementos de prova complementares", detalha a Guarda.



A Operação "Dignitas" mobiliza "mais de 130 militares de diversas Unidades e especialidades da GNR".



Os operacionais da Guarda "contam com o apoio da Autoridade Tributária, da Agência para a Integração, Migrações e Asilo" e de "equipas multidisciplinares especializadas para a assistência a vítimas de tráfico de seres humanos da Associação para o Planeamento da Família".



Estão também presentes magistrados do Ministério Público.