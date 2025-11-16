Diminui pela primeira vez em sete anos o número de docentes reformados

Está a abrandar, pela primeira vez em sete anos, o número de professores que vão passar à reforma. Até ao final de dezembro, serão pouco mais de 3.600 os docentes que vão trocar as escolas pela aposentação.



Pelas contas do Jornal de Notícias deste domingo, são menos 275 professores do que aconteceu no ano passado. É a primeira quebra em saídas desde 2018.



O "Plano Mais Aulas Mais sucesso" pretende reduzir o número de alunos sem professor atribuindo mais 750 euros a 1.000 docentes que aceitaram ficar.



No entanto, o diagnóstico mais recente da Nova School of Business and Economics prevê que até 2034 se aposentem cerca de 46 mil professores.