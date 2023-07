Diploma sobre a progressão dos professores vai ser devolvido a Belém

O presidente da República vetou ontem o diploma que estabelecia os mecanismo de progressão na carreira dos educadores de infância e dos professores.



Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu alguns aspetos positivos ao decreto aprovado pelo Governo mas justificou a devolução com a frustração da esperança da classe docente e com a disparidade de tratamento entre o Continente e as Regiões Autónomas.