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Diplomacia portuguesa saúda acordo entre EUA e Irão
Portugal saudou o entendimento alcançado entre os Estados Unidos e o Irão. O primeiro-ministro disse que o regresso à normalidade deverá ter um "impacto económico positivo", enquanto o presidente destacou o diálogo como "sinal positivo" para a paz no Médio Oriente.
A convicção do presidente da República é de que o acordo alcançado entre os Estados Unidos e o Irão permita agora pôr fim ao conflito. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros vê neste entendimento o ponto de partida para uma paz duradoura no Médio Oriente.
À saída de uma reunião com os ministros dos Negócios Estrangeiros, no Luxemburgo, Paulo Rangel admitiu que Portugal não rejeita o levantamento de sanções ao Irão.
Mantém-se a expectativa de que o acordo permita superar o conflito que se arrasta há mais de três meses.