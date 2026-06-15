Diplomacia portuguesa saúda acordo entre EUA e Irão

O silêncio sobre os detalhes contrasta com o otimismo diplomático. Apesar do historial de promessas, Portugal insiste que só o diálogo entre Washington e Teerão pode conduzir a um cessar-fogo.



A convicção do presidente da República é de que o acordo alcançado entre os Estados Unidos e o Irão permita agora pôr fim ao conflito. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros vê neste entendimento o ponto de partida para uma paz duradoura no Médio Oriente.



À saída de uma reunião com os ministros dos Negócios Estrangeiros, no Luxemburgo, Paulo Rangel admitiu que Portugal não rejeita o levantamento de sanções ao Irão.



Mantém-se a expectativa de que o acordo permita superar o conflito que se arrasta há mais de três meses.