País
Direção do SNS preocupada com urgências do Amadora-Sintra
O diretor executivo do SNS está preocupado com a situação nas urgências do Hospital Amadora-Sintra.
Foto: Filipe Silva - RTP
São 30 profissionais, que referem escalas em défice e que não cumprem os critérios de segurança definidos pela Ordem dos Médicos.
Como a situação tem sido recorrente, têm chegado à ordem muitas escusas de responsabilidade.
A Direção Executiva do SNS afirma estar a trabalhar com a Administração do Hospital para resolver o "problema".
Álvaro Almeida reconhece que faltam recursos humanos e assume preocupação.