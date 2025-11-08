Direção do SNS preocupada com urgências do Amadora-Sintra

O diretor executivo do SNS está preocupado com a situação nas urgências do Hospital Amadora-Sintra.

RTP /

Foto: Filipe Silva - RTP

Os médicos da unidade denunciam uma situação insustentável.

São 30 profissionais, que referem escalas em défice e que não cumprem os critérios de segurança definidos pela Ordem dos Médicos.

Como a situação tem sido recorrente, têm chegado à ordem muitas escusas de responsabilidade.

A Direção Executiva do SNS afirma estar a trabalhar com a Administração do Hospital para resolver o "problema".

Álvaro Almeida reconhece que faltam recursos humanos e assume preocupação.
