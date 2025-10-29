Direção Executiva do SNS desmente bastonário sem esclarecer possíveis cortes

Numa nota enviada às redações, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) afirma que as declarações de Carlos Cortes à agência Lusa "são genericamente falsas", sem precisar, acrescentando que "resultam da interpretação de um artigo jornalístico impreciso".

Em causa está uma notícia do Público, publicada hoje, que refere que a DE-SNS deu instrução aos hospitais para cortarem na despesa, mesmo que isso implique abrandar o ritmo crescente de cirurgias, consultas e outros cuidados de saúde.

O Público escreve que a instrução terá sido dada numa reunião com dirigentes das Unidades Locais de Saúde (ULS) poucos dias depois de o Governo ter entregado na Assembleia da República a proposta do Orçamento do Estado para 2026.

Em declarações à agência Lusa, o bastonário da Ordem dos Médicos reagiu à notícia considerando que a alegada ordem era "profundamente lamentável e miserável", alertando que a medida pode prejudicar doentes e agravar listas de espera.

Na nota, a DE-SNS não precisa qual o conteúdo falso das declarações de Carlos Cortes nem esclarece por que motivo a notícia do Público é imprecisa.

"Sobre o que se passa em reuniões internas do SNS, o diretor executivo não tece qualquer comentário público, apenas esclarece que a reunião em causa é a Assembleia de Gestores do SNS, que reúne os dirigentes máximos das instituições do SNS, e não uma reunião com administradores hospitalares", refere.

Durante a manhã, o diretor executivo do SNS, Álvaro Almeida, já tinha recusado comentar a alegada instrução dada aos hospitais para cortarem na despesa em 2026.