Direção-Geral da Saúde aconselha a beber muita água e sumos sem açúcar

A DGS recomenda também que as pessoas não pratiquem atividade física ao ar livre e não recomenda viagens de carro durante as horas mais quentes.



Os grupos mais vulneráveis, como idosos e as crianças, doentes crónicos e grávidas, devem ser alvo de especial atenção.