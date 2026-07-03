Direção-Geral da Saúde eleva nível de risco para laranja

"No âmbito do Plano Nacional de Preparação e Resposta Sazonal em Saúde, a Direção-Geral da Saúde (DGS), por determinação da Autoridade de Saúde Nacional, procede à elevação do nível de risco para Nível 2 -- Laranja, em todo o território continental", adiantou a entidade liderada por Rita Sá Machado em comunicado.

A DGS referiu que a ativação do nível Laranja corresponde a uma situação de risco elevado para a saúde da população, determinando o reforço da coordenação entre entidades, da monitorização da situação e da capacidade de resposta dos serviços e estruturas competentes, permitindo a "rápida mobilização de recursos adicionais sempre que tal se revele necessário".

O Plano Nacional de Preparação e Resposta Sazonal em Saúde prevê quatro níveis progressivos de risco, determinados com base em indicadores epidemiológicos, meteorológicos e de procura de cuidados de saúde - Nível 0, verde de preparação; Nível 1, amarelo de vigilância reforçada; Nível 2, laranja de resposta reforçada; e Nível 4, vermelho de emergência.