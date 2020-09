Direção-Geral estima que haverá 95 mil novos alunos

Na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ficaram colocados quase 51 mil estudantes, sendo que quase 12 mil não conseguiram colocação, podendo agora concorrer à 2.ª fase do concurso, que começa na segunda-feira.

Os quase 51 mil alunos representam um aumento 15% em relação ao ano passado e a DGES estima que no final de todo o processo, se inscrevam no ano letivo que está a iniciar-se cerca de 95 mil novos estudantes no ensino superior público e privado.

Os números da DGES, hoje divulgados, apontam para cerca de 73 mil estudantes nos cursos de licenciatura e mestrados integrados e mais de 9,5 mil estudantes em formações curtas de âmbito superior, ou seja, cursos técnicos superiores profissionais.

Estes valores são estimados pela DGES com base nos resultados da 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso (CNA) e nas estimativas das instituições de ensino superior.

Além dos estudantes colocados nas três fases do concurso nacional, são contabilizados também novos estudantes que venham a ser admitidos na Universidade Aberta, nas instituições de ensino superior militar e policial, assim como através dos concursos locais.

A DGES tem em conta ainda os alunos que consigam entrar através dos regimes especiais de acesso e dos concursos especiais desenhados para estudantes aprovados nas provas destinadas a maiores de 23 anos, a titulares de diploma de especialização tecnológica, estudantes que já tenham diploma de técnico superior profissional ou outros cursos superiores.

Também os alunos já licenciados que conseguem uma vaga num dos cursos de Medicina, assim como os estudantes internacionais são outros dos casos contabilizados.

Os resultados da primeira fase do concurso estão disponíveis na Internet desde as 00:01 de hoje no `site` da Direção-Geral do Ensino Superior (http://www.dges.gov.pt), podendo ainda ser consultados através da aplicação ES Acesso, disponível nas plataformas iOS e Android.