Directora dos serviços de informação e análise da DGS abandonou o cargo

Anteriormente saiu Rita Sá Machado que foi para Genebra.



A DGS nega a existência de divergências nas reuniões do Infarmed com a classe política, depois de Rita Sá Machado ter sido uma das especialistas que contrariou a tese de que o aumento de casos em Lisboa decorria do aumento dos testes de rastreio e diagnóstico.



A DGS perde assim duas profissionais na área da informação e estatística.