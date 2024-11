Direito à greve. ASPP diz que não fica bem ao Governo "barrar" a "abertura" da ministra

O Ministério da Administração Interna emitiu no domingo à noite um comunicado em que garante queDe acordo com a nota, a "ministra da Administração Interna falou da abertura do diálogo, que a tem caracterizado, e onde tudo se discute. Mas a posição do Governo é clara:".O comunicado foi emitido depois de a ministra ter dito no domingo, à saída do congresso da ASPP, que o direito à greve poderia ser discutido.