Direito de resposta da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista

No artigo em causa refere-se "Não podemos mais aceitar a má gestão da CCPJ nem fazer de conta que nada se passa neste organismo (...) afirmam Anabela Natário e Isabel Magalhães, numa exposição datada de 24 de outubro".





Recorda esta Comissão, que a 31 de outubro de 2024, aquando da difusão, pela Lusa, da notícia da renúncia dos três membros do Plenário da CCPJ, foi referido que "foi este Secretariado que deu a conhecer os problemas crónicos de subfinanciamento por parte do Estado (...)" e que "demos a conhecer publicamente toda a situação, com total transparência e frontalidade, aos governos e Assembleia da República".Este direito de resposta decorre de deliberação do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, em conformidade com o n.º 6 do artigo 68.2 da Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais.