Direitos de propriedade sobre terreno na escarpa da Arrábida em tribunal

No ano passado, foi tornado público que técnicos da Câmara tinham concluído que uma parcela do terreno pertence ao município do Porto.

Um parecer externo recomendou então que a autarquia intentasse no tribunal uma ação para determinar os direitos de propriedade. É um caso controverso, que levantou suspeitas de que Rui Moreira teria beneficiado a empresa da família.