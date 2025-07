Foi demitido o diretor clinico do Hospital de Santa Maria por causa da polémica com as cirurgias adicionais.

Rui Tato Marinho foi afastado pelo presidente do Hospital depois de ter sido confrontado com resultado das auditorias.



A nova diretora clínica é Ana Isabel Lopes, diretora do serviço de pediatria, e que esteve envolvida no caso das gémeas luso-brasileiras.