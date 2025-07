Diretor de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Aveiro demitiu-se

Demitiu-se o diretor de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Aveiro. O serviço de urgência desta especialidade está comprometido neste mês de julho e ficará encerrado alguns dias.

A administração do hospital revelou à RTP que a demissão ainda não foi aceite pela direção do Hospital.



O diretor em causa está de férias e só será tomada uma decisão no regresso, que deverá acontecer na próxima semana.



A Administração confirmou que na origem desta demissão está a recusa dos médicos especialistas em realizarem horas extraordinárias, colocando assim em causa a escala de urgência submetida para este mês.