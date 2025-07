Diretor de ortopedia de Santa Maria demite-se num "grito de alerta"

Em declarações à Lusa a propósito da demissão do diretor do serviço de Ortopedia do Santa Maria -- noticiada inicialmente pela Sic Noticias -, a presidente da FNAM, Joana Bordalo e Sá, lembrou que esta decisão se seguiu à apresentação de escusas de horas extraordinárias por parte de 12 ortopedistas do mesmo hospital.

"Esta demissão do doutor Paulo de Almeida, o que entendemos e que é mais do que um ato individual. É um grito de alerta sobre esta crise iminente do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que é diária", afirmou a responsável.

Segundo a dirigente, quando 12 especialistas recusam "continuar a suportar o peso das urgências, horas extra atrás de horas extra, um diretor sente que não pode continuar a liderar nestas condições".

Joana Bordalo e Sá considerou ainda que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, "não se pode orgulhar destes números".

"Isto é uma fuga, um abandono, e o primeiro-ministro escolheu manter o mesmo rumo na saúde, o mesmo executivo, com [a mesma ministra] Ana Paula Martins, ignorando os avisos sucessivos".